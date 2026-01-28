Macron noemt toestand Groenland een wake-upcall

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft de situatie in Groenland "een strategische wake-upcall voor heel Europa" genoemd. Hij sprak bij het Parijsbezoek van de Deense en Groenlandse premiers, Mette Frederiksen en Jens-Frederik Nielsen.

Die wake-upcall moet de aandacht weer richten op "het bevestigen van onze Europese soevereiniteit, op onze bijdrage aan de veiligheid in het Arctische gebied", aldus Macron. Hij verzekerde zijn gasten uit Denemarken en het semiautonome Groenland dat Frankrijk solidair met hen is en hun "territoriale onschendbaarheid" steunt.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft recent gedreigd Groenland in te nemen omdat het eiland cruciaal zou zijn voor de veiligheid van de VS tegenover Rusland en China. Dat later weer afgezwakte dreigement heeft Europa en het door Amerika geleide NAVO-bondgenootschap diep geschokt.