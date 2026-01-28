ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Macron noemt toestand Groenland een wake-upcall

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 14:07
anp280126127 1
PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft de situatie in Groenland "een strategische wake-upcall voor heel Europa" genoemd. Hij sprak bij het Parijsbezoek van de Deense en Groenlandse premiers, Mette Frederiksen en Jens-Frederik Nielsen.
Die wake-upcall moet de aandacht weer richten op "het bevestigen van onze Europese soevereiniteit, op onze bijdrage aan de veiligheid in het Arctische gebied", aldus Macron. Hij verzekerde zijn gasten uit Denemarken en het semiautonome Groenland dat Frankrijk solidair met hen is en hun "territoriale onschendbaarheid" steunt.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft recent gedreigd Groenland in te nemen omdat het eiland cruciaal zou zijn voor de veiligheid van de VS tegenover Rusland en China. Dat later weer afgezwakte dreigement heeft Europa en het door Amerika geleide NAVO-bondgenootschap diep geschokt.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

1f0bb7ecbbe47d5fe24c6db272fb0d8da390ae81

Waar moet de zorg bezuinigen? 1% van de patiënten kost 25% van het budget

ANP-540171324

Word je wel echt gelukkiger van een relatie?

ANP-545256549

Tech-baas wijst op gevaar AI: "Mensheid staat op kruispunt, dit is een test voor de beschaving"

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

Loading