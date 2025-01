Macron: olympische ballon elke zomer in Parijs tot Spelen van LA

PARIJS (ANP/AFP) - De ballon die afgelopen zomer in Parijs de olympische vlam droeg, keert de komende zomers terug, meldt de Franse president Emmanuel Macron op X. Hij schrijft dat de ballon elke zomer te zien zal zijn, tot de volgende Olympische Spelen in 2028 worden gehouden in Los Angeles.

De ballon steeg tijdens het grote sportevenement elke avond op in de buurt van de Tuilerieën en museum het Louvre. Het was voor het eerst dat de olympische vlam, die niet echt een vlam was maar gecreëerd werd met lichten, niet in het stadion brandde, maar ergens anders in de stad. Dat zorgde ervoor dat er elke avond honderden toeristen kwamen kijken naar het opstijgen van de ballon.

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, zei al snel na afloop van de Spelen dat ze de ballon met het vuur wilde behouden voor de stad. De ontwerper van de ballon, Mathieu Lehanneur, gaf aan dat hij het een eer zou vinden als zijn constructie permanent wordt toegevoegd aan de skyline van Parijs.

Hidalgo was ook van plan om de olympische ringen op de Eiffeltoren te behouden, maar dat plan stuitte op veel kritiek. Nazaten van ontwerper Gustave Eiffel noemden het plan "ongepast" en politici spraken van een fout. Eind september werden de ringen verwijderd.