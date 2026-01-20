Macron roept investeerders naar Europa, dat beschermt tegen tiran

DAVOS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron roept investeerders op naar Europa te komen, waar de rechtsstaat en de wetenschap hen beschermen tegen tirannen en complotdenkers. Europa kan traag zijn en omslachtig, maar het is tenminste voorspelbaar, hield hij de ondernemers en investeerders op het World Economic Forum voor.

Macron sprak opnieuw zijn onbegrip uit over de koers van de Verenigde Staten onder president Donald Trump. Europa moet niet zwichten, maar ook niet moraliseren vanaf de zijlijn, waarschuwt hij. Het continent is nog steeds aantrekkelijk voor het bedrijfsleven, verzekert hij, want het is "een plaats waar de rechtsstaat nog steeds de dienst uitmaakt". En "daar is het goed om te zijn, vandaag en morgen".

De markt kent dat nog niet genoeg waarde toe, vindt Macron. Maar dat kan volgens hem veranderen nu we naar "een wereld zonder regels" gaan, waar "alleen het recht van de sterkste lijkt te tellen".