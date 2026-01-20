Ooi was het diepste verlangen van tieners - zeker van jongens - om zo jong mogeijk zeks te hebben. Those were the days.

Steeds meer onderzoeken laten zien dat jongeren later aan seks beginnen én minder vaak seks hebben dan hun ouders op dezelfde leeftijd. Dat lijkt haaks te staan op een wereld vol porno, datingapps en sexting, maar precies die digitale context verandert hoe jongeren met intimiteit omgaan. Wat veel ouders zien als “nieuwe preutsheid”, is in de praktijk eerder een mix van voorzichtigheid, prestatiedruk en veranderde prioriteiten.

Jongeren hebben aantoonbaar minder seks

In Europese en Noord-Amerikaanse surveys geven jongeren duidelijk aan later te beginnen met hun “eerste keer”. Een WHO-steekproef onder tienduizenden vijftienjarigen laat zien dat het aandeel tieners dat seks heeft gehad daalde van 26 procent in 2009/2010 naar 20,5 procent in 2013/2014, een trend die in recentere data doorloopt. Ook bij twintigers is er een verschuiving: in een Amerikaanse bevolkingspeiling verdubbelde het aandeel 20- tot 24-jarigen dat nog maagd is bijna, van 6 naar 15 procent. In Frankrijk bleek uit Ifop-onderzoek dat 43 procent van de 15‑ tot 24‑jarigen het afgelopen jaar helemaal geen seks had.

De remmende werking van de online wereld

Organisaties als Rutgers zien hoe seksualiteit steeds meer naar de online wereld verschuift. Jongeren flirten via Instagram of datingapps, maar de stap naar fysieke intimiteit wordt juist hoger, onder meer door de angst om “ge-exposed” te worden met screenshots of gelekte beelden. Rutgers noteert bovendien dat een aanzienlijk deel van de oudere jongeren bewust wacht: “Een kwart van de jongeren van 19 jaar of ouder zegt dat ze wachten met seks tot ze getrouwd zijn”, vooral gelovigen. Dat is minder preutsheid in klassieke zin, en meer een strategie om controle te houden over reputatie, emoties en religieuze of persoonlijke waarden.

Minder seks, maar niet minder vrijheid