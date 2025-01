Macron roept Israël op zich sneller terug te trekken uit Libanon

BEIROET (ANP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron heeft tijdens een bezoek aan Libanon Israël opgeroepen om de terugtrekking uit Zuid-Libanon te versnellen. Volgens de afspraken van het bestand heeft Israël nog een ruime week om alle troepen uit het gebied weg te halen.

Israël en Hezbollah sloten op 27 november een akkoord over een staakt-het-vuren. Deel van de deal was dat zowel Hezbollah als de Israëliërs zich zouden terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Daar heeft Israël zestig dagen de tijd voor gekregen, dus moet de terugtrekking voltooid zijn op 26 januari.

Het is de bedoeling dat het Libanese leger toezicht gaat houden op de vrede in het grensgebied. Macron benadrukte in Beiroet alle vertrouwen te hebben in dat leger. Hij sprak daar met de kersverse Libanese president Joseph Aoun, een oud-legerleider. Frankrijk steunde zijn benoeming.