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Macron: verzoek om EU-hulp voor bosbranden ingediend

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 2:35
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PARIJS (ANP) - Frankrijk heeft om de activering van het mechanisme voor civiele bescherming van de Europese Unie (EU) gevraagd en zal "snel" Europese blusvliegtuigen ontvangen om de bosbranden te bestrijden, zo kondigde Emmanuel Macron in de nacht van donderdag op vrijdag aan op X.
"We kunnen binnenkort rekenen op de versterking van twee Kroatische Canadairs, twee Portugese Air Tractors en twee zware Black Hawk-helikopters uit Tsjechië en Slowakije", aldus de Franse president. "Dank aan onze Europese partners voor hun solidariteit."
Frankrijk kampt met meerdere grote bosbranden. Nabij de Zuid-Franse stad Bordeaux zijn preventief ruim 20.000 mensen geëvacueerd en er is inmiddels 2400 hectare verbrand.
Ook nabij de gemeente Biscarrosse en Parentis-en-Born woedt een grote bosbrand. Daarbij is al meer dan 1000 hectare opgegaan in vlammen. Volgens de lokale overheid is de situatie "zeer ongunstig". Uit voorzorg zijn in dat gebied zo'n 9000 personen geëvacueerd.
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