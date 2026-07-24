ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spanje roept noodtoestand uit in regio Madrid vanwege bosbranden

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 2:33
anp240726004 1
MADRID (ANP/AFP) - Spanje heeft donderdag laat een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en in de provincie Ávila, vlak bij de hoofdstad, naar aanleiding van verschillende uitslaande bosbranden. De maatregel, die door het ministerie van Binnenlandse Zaken werd aangekondigd, is bedoeld om de inzet van middelen voor de bestrijding van de branden te versnellen.
In de regio Madrid hebben de vlammen al geleid tot de evacuatie van 10.000 mensen. Door de noodtoestand komt de coördinatie van de crisis in handen te liggen van een militaire noodeenheid.
Spanje is niet het enige Europese land dat wordt geteisterd door felle bosbranden. Door extreme hitte en harde wind woedden ook in delen van Italië en Frankrijk branden. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in EU-landen is tot nu toe dit jaar het op een na grootste ooit gemeten, zo blijkt uit satellietgegevens van het Europese informatiesysteem voor bosbranden (EFFIS).
loading

POPULAIR NIEUWS

verkeerslicht-vier-lichten-1200x675

Een wit verkeerslicht: zo werkt het en dit moet je doen

shutterstock_1293345295

Deze oplichtingstruc bij buitenlandse tankstations herkent bijna niemand — en je bent zomaar honderden euro's kwijt

shutterstock_2179069391

Hybride kopen om te besparen? Waarom de eerste onderhoudsbeurt juist tegen kan vallen

shutterstock_2529702075

Met de auto naar Italië: zoveel betaal je écht aan tol, tunnels, vignetten en brandstof per bestemming — en deze route is het goedkoopst

shutterstock_2505939243

Nederland is vol stervende vissen.

IMG_4393

Levende katten gebruikt als aanmaakblokjes voor bosbranden

Loading