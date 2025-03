Macron vindt Israëlische aanval op Beiroet onacceptabel

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron heeft zich kritisch uitgelaten over een Israëlische aanval op de Libanese hoofdstad Beiroet. Die was "onacceptabel" en in strijd met de wapenstilstand van november.

Frankrijk en de Verenigde Staten waren betrokken bij de totstandkoming van het bestand en houden toezicht op de naleving. Er was volgens Macron geen activiteit om de aanval te rechtvaardigen. Hij stelde dat het niet naleven van de wapenstilstand juist slecht is voor de veiligheid van Israël.

Macron vertelde ook de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te zullen bellen. Hij sprak in Parijs na een overleg met de Libanese president Joseph Aoun over economische hervormingen en inspanningen om de situatie in Libanon te stabiliseren.