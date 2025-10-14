Macron waarschuwt voor doorgaande dreiging van Hamas

SHARM-EL-SHEIKH (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft gewaarschuwd voor een doorgaande dreiging van Hamas na het tekenen van een akkoord voor een staakt-het-vuren in Gaza.

Er zullen terroristische aanvallen zijn en er zal sprake zijn van destabilisering, zei Macron voor zijn vertrek uit de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh, waar het akkoord werd getekend. "Je ontmantelt niet van vandaag op morgen een terroristische groep met duizenden strijders, tunnels en dit soort wapens."

Volgens de Franse president moet de situatie internationaal goed in de gaten worden gehouden. Hij vindt het belangrijk dat de leider van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, deelnam aan de top omdat zo het vooruitzicht van een tweestatenoplossing kan worden gehandhaafd. Macron is daarvan een groot voorstander, de Israëlische premier Netanyahu en Hamas zijn tegen.