Succesvolle elfde testvlucht met Starship van SpaceX

door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 5:20
STARBASE (ANP) - SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, heeft maandag met succes een testvlucht met de raket Starship uitgevoerd vanuit zijn basis in de Amerikaanse staat Texas.
Tijdens deze elfde testvlucht gebruikte de raket net als bij de vorige vlucht in augustus satellietsimulatoren en testte hij hitteschildtegels. De Starship landde daarna in de Indische Oceaan.
Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA was de lancering "een nieuwe stap om Amerikanen naar de zuidpool van de maan te brengen".
Bij een volgende lancering wil SpaceX een ander type raket gebruiken, dat langere missies aankan. Het uiteindelijke doel is dat er ook mensen naar Mars kunnen worden gebracht.
