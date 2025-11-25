ECONOMIE
Macron waarschuwt voor zwakte tegenover dreiging Rusland

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 8:44
PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft in een vraaggesprek beklemtoond dat er tegenover de dreiging van Rusland geen zwakte mag staan. Hij stelt ook naar aanleiding van het 28-puntenplan van zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump voor vrede in Oekraïne dat er "vrede moet komen, geen capitulatie". Alleen Oekraïne kan beslissen over het eigen grondgebied, aldus de Franse president.
Macron leidt dinsdag een videoconferentie van de zogenoemde coalitie van de bereidwilligen over steun aan Oekraïne. Demissionair premier Dick Schoof neemt ook deel aan het gesprek.
Macron wees er opnieuw op dat het puntenplan van Trump aanpassingen behoeft. Het plan bevat bijvoorbeeld regelingen voor het gebruik van in Europa bevroren Russische tegoeden. Geld zou naar een Amerikaans fonds moeten, maar volgens Macron bepalen Europeanen wat er met dat geld gebeurt.
