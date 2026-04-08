Macron wil dat staakt-het-vuren Midden-Oosten ook Libanon omvat

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat het staakt-het-vuren in het Midden-Oosten in zijn ogen ook moet gelden in Libanon. Hij heeft het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten wel verwelkomd en "een zeer goede zaak" genoemd.

Bemiddelaar Pakistan stelde dat het staakt-het-vuren ook betrekking had op Libanon, dat begin maart werd meegetrokken in de oorlog doordat Hezbollah aanvallen uitvoerde op Israël. Maar de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei daarna dat Libanon geen deel uitmaakt van de afspraken. Libanese staatsmedia meldden dat de Israëlische aanvallen doorgaan.

Hezbollah is een bondgenoot van Iran. Teheran heeft in zijn tienpuntenplan, dat de basis vormt voor het staakt-het-vuren, geëist dat ook de aanvallen op bondgenoten zouden stoppen.

Macron zei bij aanvang van een overleg met de Franse defensietop te verwachten dat het staakt-het-vuren de komende weken in de hele regio gerespecteerd wordt, zodat er verder kan worden onderhandeld tussen alle partijen.