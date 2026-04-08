EU-chef verwelkomt tijdelijk staakt-het-vuren VS en Iran

BRUSSEL (ANP) - Ursula von der Leyen verwelkomt het tijdelijke staakt-het-vuren dat de VS en Iran hebben afgesproken. De voorzitter van de Europese Commissie schrijft op X dat de overeenkomst zorgt voor "de broodnodige de-escalatie".

"Het is nu cruciaal dat de onderhandelingen voor een duurzame oplossing voor dit conflict worden voortgezet", schrijft ze. De EU is bereid tot samenwerking hiervoor, aldus de voorzitter.

Verder bedankt Von der Leyen in het bericht Pakistan, dat bemiddelde tussen Teheran en Washington. De twee hebben een staakt-het-vuren voor twee weken afgesproken, waarin Israël ook heeft toegezegd Iran niet aan te vallen.

Voorzitter van de EU-leiders António Costa sluit zich aan bij de boodschap van Von der Leyen. Hij voegt er nog aan toe dat hij er bij alle partijen op aandringt om zich aan de voorwaarden van het bestand te houden "om duurzame vrede in de regio te bereiken". Eerder zei Costa dat aanvallen op alle energiecentrales in Iran, waar de VS mee dreigden, illegaal en onacceptabel zouden zijn.