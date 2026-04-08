EU-chef verwelkomt tijdelijk staakt-het-vuren VS en Iran

door anp
woensdag, 08 april 2026 om 10:11
BRUSSEL (ANP) - Ursula von der Leyen verwelkomt het tijdelijke staakt-het-vuren dat de VS en Iran hebben afgesproken. De voorzitter van de Europese Commissie schrijft op X dat de overeenkomst zorgt voor "de broodnodige de-escalatie".
"Het is nu cruciaal dat de onderhandelingen voor een duurzame oplossing voor dit conflict worden voortgezet", schrijft ze. De EU is bereid tot samenwerking hiervoor, aldus de voorzitter.
Verder bedankt Von der Leyen in het bericht Pakistan, dat bemiddelde tussen Teheran en Washington. De twee hebben een staakt-het-vuren voor twee weken afgesproken, waarin Israël ook heeft toegezegd Iran niet aan te vallen.
Voorzitter van de EU-leiders António Costa sluit zich aan bij de boodschap van Von der Leyen. Hij voegt er nog aan toe dat hij er bij alle partijen op aandringt om zich aan de voorwaarden van het bestand te houden "om duurzame vrede in de regio te bereiken". Eerder zei Costa dat aanvallen op alle energiecentrales in Iran, waar de VS mee dreigden, illegaal en onacceptabel zouden zijn.
251969292_m

Dit is de leeftijd waarop je geluksniveau de bodem raakt (en wat je eraan kunt doen)

generated-image (10)

Mag natte was een nacht in de wasmachine blijven?

175016415_m

Geraspte wortels, skyr, plantaardige drinks: wanneer gezond eten ultrabewerkt blijkt

anp070426120 1

VS vallen Iraans olie-eiland Kharg aan

122115035_m

Slaap je echt slechter als je 's avonds koffie drinkt? Nee, concludeert nieuwe studie

182244303_m

Tatoeages hebben effecten op je immuunsysteem die we nu pas beginnen te begrijpen

