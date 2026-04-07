Thee
heeft een gezond
imago, maar niet elke soort doet wat het pakje belooft. Groene en zwarte thee, gezet van de bladeren van de Camellia sinensis, zijn het best onderzocht en krijgen zelfs een plek in de Schijf van Vijf. De Gezondheidsraad en het Voedingscentrum adviseren volwassenen om ongeveer 3 koppen per dag te drinken, omdat dat de bloeddruk licht kan verlagen en het risico op een beroerte verkleint.
Kamillethee
, munt en gember worden vaak genoemd tegen een opgeblazen gevoel en slapeloosheid. Voor kamille is er daadwerkelijk enig bewijs: het antioxidant apigenine kan zich binden aan receptoren in de hersenen die ontspanning en slaap bevorderen. Dat maakt kruidenthee geen medicijn, maar voor veel mensen wél een mild, cafeïnevrij ritueel dat de weg naar bed wat rustiger maakt.
Kruidenthee: niet altijd zo onschuldig
Vaak worden kruidentheeën als rooibos, venkel, zoethout en brandnetel gepresenteerd als bijna probleemloos gezond. Die nuance ontbreekt in de wetenschap: sommige kruidenaftreksels kunnen plantengifstoffen
bevatten, zoals pyrrolizidine‑alkaloïden of glycyrrhizine in zoethout, die bij grote hoeveelheden de lever of bloeddruk kunnen belasten. Het officiële advies is daarom om (kruiden)thee af te wisselen met water en andere dranken en niet langdurig veel van dezelfde kruidenthee te drinken.
Ook de populaire “detox‑belofte
” van brandnetel- of paardenbloemthee is vooral marketingtaal: de nieren en lever doen hun werk zonder dat daar speciale theesoorten voor nodig zijn. Wel klopt dat groene en zwarte thee, dankzij flavonoïden zoals catechines, gunstig kunnen zijn voor cholesterol
en bloeddruk, al zijn de effecten bescheiden.
Wat zegt de wetenschap over thee?
Onderzoek samengevat door de Gezondheidsraad laat zien dat ongeveer vijf koppen zwarte thee of drie koppen groene thee per dag de systolische bloeddruk met zo’n 2 mm Hg kan verlagen. Drie koppen groene thee per dag kunnen daarnaast het LDL‑cholesterol licht omlaag brengen, al is er geen hard bewijs dat thee op zichzelf hart‑ en vaatziekten voorkomt. Het Voedingscentrum vertaalt dat naar een praktisch advies: 3 kopjes groene of zwarte thee per dag, zonder suiker.
Theeleut met verstand
Wie last heeft van blaasontsteking
, spierpijn of “gifstoffen” in het lijf, mag van cranberry‑ of paardenbloemthee
geen wonderen verwachten. Dat deze drankjes vitamine C of mineralen bevatten, maakt ze niet automatisch een vervanging voor medische behandeling of een uitgebalanceerd dieet. Voor de gemiddelde theedrinker geldt: kies vooral vaak voor gewone groene of zwarte thee zonder suiker, ervaar kruidenthee als vriendelijke extra – en laat de detox‑hype aan je voorbijgaan.
“Niet elke kruidenthee
is een onschuldige gezondheidsboost; soms vraag je er ongemerkt een hogere bloeddruk mee. Groene en zwarte thee zijn een prettige bonus voor hart en bloedvaten, geen magisch medicijn tegen welvaartsziekten.”