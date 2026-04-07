Wat zegt de wetenschap over thee?

Onderzoek samengevat door de Gezondheidsraad laat zien dat ongeveer vijf koppen zwarte thee of drie koppen groene thee per dag de systolische bloeddruk met zo’n 2 mm Hg kan verlagen. Drie koppen groene thee per dag kunnen daarnaast het LDL‑cholesterol licht omlaag brengen, al is er geen hard bewijs dat thee op zichzelf hart‑ en vaatziekten voorkomt. Het Voedingscentrum vertaalt dat naar een praktisch advies: 3 kopjes groene of zwarte thee per dag, zonder suiker.