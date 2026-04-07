Deze theesoorten zijn écht goed voor je

gezondheid
door Dirk Kruin
dinsdag, 07 april 2026 om 12:31
Thee heeft een gezond imago, maar niet elke soort doet wat het pakje belooft. Groene en zwarte thee, gezet van de bladeren van de Camellia sinensis, zijn het best onderzocht en krijgen zelfs een plek in de Schijf van Vijf. De Gezondheidsraad en het Voedingscentrum adviseren volwassenen om ongeveer 3 koppen per dag te drinken, omdat dat de bloeddruk licht kan verlagen en het risico op een beroerte verkleint.
Kamillethee, munt en gember worden vaak genoemd tegen een opgeblazen gevoel en slapeloosheid. Voor kamille is er daadwerkelijk enig bewijs: het antioxidant apigenine kan zich binden aan receptoren in de hersenen die ontspanning en slaap bevorderen. Dat maakt kruidenthee geen medicijn, maar voor veel mensen wél een mild, cafeïnevrij ritueel dat de weg naar bed wat rustiger maakt.

Kruidenthee: niet altijd zo onschuldig

Vaak worden kruidentheeën als rooibos, venkel, zoethout en brandnetel gepresenteerd als bijna probleemloos gezond. Die nuance ontbreekt in de wetenschap: sommige kruidenaftreksels kunnen plantengifstoffen bevatten, zoals pyrrolizidine‑alkaloïden of glycyrrhizine in zoethout, die bij grote hoeveelheden de lever of bloeddruk kunnen belasten. Het officiële advies is daarom om (kruiden)thee af te wisselen met water en andere dranken en niet langdurig veel van dezelfde kruidenthee te drinken.
Ook de populaire “detox‑belofte” van brandnetel- of paardenbloemthee is vooral marketingtaal: de nieren en lever doen hun werk zonder dat daar speciale theesoorten voor nodig zijn. Wel klopt dat groene en zwarte thee, dankzij flavonoïden zoals catechines, gunstig kunnen zijn voor cholesterol en bloeddruk, al zijn de effecten bescheiden.
Wat zegt de wetenschap over thee?

Onderzoek samengevat door de Gezondheidsraad laat zien dat ongeveer vijf koppen zwarte thee of drie koppen groene thee per dag de systolische bloeddruk met zo’n 2 mm Hg kan verlagen. Drie koppen groene thee per dag kunnen daarnaast het LDL‑cholesterol licht omlaag brengen, al is er geen hard bewijs dat thee op zichzelf hart‑ en vaatziekten voorkomt. Het Voedingscentrum vertaalt dat naar een praktisch advies: 3 kopjes groene of zwarte thee per dag, zonder suiker.

Theeleut met verstand

Wie last heeft van blaasontsteking, spierpijn of “gifstoffen” in het lijf, mag van cranberry‑ of paardenbloemthee geen wonderen verwachten. Dat deze drankjes vitamine C of mineralen bevatten, maakt ze niet automatisch een vervanging voor medische behandeling of een uitgebalanceerd dieet. Voor de gemiddelde theedrinker geldt: kies vooral vaak voor gewone groene of zwarte thee zonder suiker, ervaar kruidenthee als vriendelijke extra – en laat de detox‑hype aan je voorbijgaan.
Niet elke kruidenthee is een onschuldige gezondheidsboost; soms vraag je er ongemerkt een hogere bloeddruk mee. Groene en zwarte thee zijn een prettige bonus voor hart en bloedvaten, geen magisch medicijn tegen welvaartsziekten.”

Lees ook

Groene thee kan misschien wonderen doen voor je spierenGroene thee kan misschien wonderen doen voor je spieren
Kop thee nog te heet? Dit is waarom je echt beter even kunt wachten met drinkenKop thee nog te heet? Dit is waarom je echt beter even kunt wachten met drinken
Minder koffie en thee van Douwe Egberts bij AH door prijsconflictMinder koffie en thee van Douwe Egberts bij AH door prijsconflict
Doe wat zout in je theeDoe wat zout in je thee
Nieuwe verontrustende foto's van Michael Jackson met kinderen opgedoken

Deze 5 zinnen zorgen ervoor dat je kind juist niét luistert, volgens een expert

Hij is een (half)seniele aftakelende oude man: waarom zwijgt de Amerikaanse pers over Trumps geestelijke aftakeling?

Het Katholieke Oostenrijk is royaal het meest antisemitische land van Europa

Over borstkanker en BH's

Duitse diesel breekt Duits record, maar Nederlanders betalen fors meer

