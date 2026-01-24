Beune moet zege op 3000 meter in Inzell aan Wiklund laten

INZELL (ANP) - Schaatsster Joy Beune heeft twee weken voor de Olympische Spelen in Milaan de zege op de 3000 meter moeten laten aan de Noorse Ragne Wiklund. De regerend wereldkampioene werd met 3.56,96 tweede. Wiklund won in een nieuw baanrecord van 3.54,74. Valérie Maltais uit Canada werd met 3.59,92 derde.

Wiklund won twee weken geleden de Europese titel op de 3000 meter, maar aan die EK afstanden deed Beune niet mee. De Noorse dook onder het oude baanrecord dat Beune in 2024 op 3.55,72 had gezet. Beune was iets meer dan 2 seconden langzamer dan Wiklund, die ook het eindklassement van de wereldbeker op de langste afstanden won.

De 3000 meter is op 6 februari de eerste afstand op de Olympische Spelen in Milaan.