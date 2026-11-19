BERLIJN (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron wil dat het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne opnieuw wordt besproken, zei hij tijdens een persconferentie van de zogenaamde Coalition of the Willing, een groep bondgenoten van Oekraïne. Macron roept die bondgenoten ook op het "maximale" te doen voor de levering van de benodigde luchtverdedigingssystemen.

"Iedereen die in staat is om middelen te leveren voor de verdediging en bescherming van Oekraïense burgers moet dat nu doen", benadrukte hij. De prioriteit ligt volgens hem bij het inzetten van raketafweersystemen en onderscheppers van drones en raketten.

De Franse president zei ook dat de zogenoemde "vredesverklaring" die de VS, Rusland en China donderdag hebben gesloten na het gesprek tussen Donald Trump, Vladimir Poetin en Xi Jinping "niet leidt tot een reorganisatie van de wereld". Hij noemde de bijeenkomst in Berlijn juist een cruciale factor voor "de reorganisatie van Europa en zijn veiligheid".