BERLIJN (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft het overleg tussen Donald Trump, Vladimir Poetin en Xi Jinping afgedaan als een "fotomoment". Volgens hem kunnen zij geen grote beslissingen nemen over Oekraïne en Europa zonder dat die daarbij betrokken zijn.

"Een 'Jalta'-format kan niet voor vrede zorgen", zei Merz na een vergadering met de bondgenoten van Oekraïne in Berlijn. Hij verwees daarbij naar de conferentie in 1945 waarop de leiders van de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk de naoorlogse wereld verdeelden. Merz zei dat de Europeanen niet opnieuw zouden accepteren dat hun werelddeel wordt opgesplitst.

Merz gaf alle deelnemers van de bijeenkomst in Berlijn een stuk van de Berlijnse Muur, die tot 1989 symbool stond voor de scheiding tussen Oost- en West-Europa. De bondskanselier benadrukte dat die tweedeling onderdrukking en onveiligheid had veroorzaakt. "En dat is precies waar Jalta voor stond", aldus Merz.