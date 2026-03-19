Macron wil stop aanvallen op civiele infrastructuur Golfregio

PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft opgeroepen tot het onmiddellijk staken van aanvallen op civiele infrastructuur in de Golfregio, na beschietingen van gasproductiefaciliteiten in zowel Iran als Qatar. Dat zegt hij via X.

Macron sprak telefonisch met de Qatarese emir en de Amerikaanse president Donald Trump. Hij benadrukte dat burgerbevolkingen en hun basisbehoeften, evenals de veiligheid van de energievoorziening, buiten de militaire escalatie moeten blijven.

"Het is in ieders belang om zonder vertraging een moratorium in te stellen op aanvallen gericht op civiele infrastructuur, met name energie- en watervoorzieningen", aldus de Franse president op X.