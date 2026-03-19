WaPo: Pentagon wil 200 miljard dollar voor oorlog tegen Iran

Samenleving
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 1:23
WASHINGTON (ANP) - Het Pentagon heeft het Witte Huis gevraagd een noodbudget van meer dan 200 miljard dollar bij het Congres aan te vragen voor de oorlog tegen Iran. Dat meldt The Washington Post op basis van een hoge regeringsfunctionaris.
Het bedrag zou niet zozeer de huidige oorlogskosten dekken, maar vooral dienen om de productie van wapensystemen op te voeren. De VS en Israël hebben de afgelopen drie weken duizenden doelen aangevallen en daardoor zijn munitievoorraden sterk geslonken.
Het is nog onduidelijk hoeveel het Witte Huis uiteindelijk aan het Congres zal vragen. Sommige adviseurs van president Donald Trump achten het onwaarschijnlijk dat een bedrag van deze omvang door het Congres wordt goedgekeurd, aldus de krant.
