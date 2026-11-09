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Macron wil verbod op AI als het risico vormt voor kinderen

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - Emmanuel Macron vindt dat de inzet van AI een halt moet worden toegeroepen op het moment dat het een bedreiging vormt voor kinderen. Dat zei de Franse president in een interview met de krant Les Échos.
"Als er een risico is voor kinderen bij bepaalde AI-toepassingen, dan moet het worden verboden", aldus Macron, die daarbij vooral wees op risico's voor de mentale gezondheid van kinderen. De president maakt zich om die reden ook al langere tijd sterk voor een socialmediaverbod voor kinderen.
Dinsdag zal een expertcommissie Macron een reeks aanbevelingen voorleggen over beschermende maatregelen. Macron sorteert vast voor op strengere Europese regelgeving, waarin AI-modellen "eerst worden beoordeeld voordat kinderen ze kunnen gebruiken".
Maandag sprak Macron in een videoconferentie met "een vijftigtal actoren", onder wie regeringsleiders en topmensen uit de AI-sector als Sam Altman (OpenAI) en Dario Amodei (Anthropic). Volgens Macron werden zij het onder meer eens over de noodzaak van onafhankelijke beoordelaars.
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