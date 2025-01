Madlener blijft bij voorzichtiger geluidsdoel voor Schiphol

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet houdt vast aan zijn plan om Schiphol volgend jaar een vermindering van de geluidshinder met 15 procent op te leggen. Een oproep van een Kamermeerderheid om in plaats daarvan te sturen op de eerder voorgespiegelde daling van de overlast met 17 procent, legt minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) naast zich neer. Het zou gedoe met de Europese Commissie kunnen geven, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Madlener sprak in december al zijn zorgen uit over de aangenomen motie, die was ingediend door coalitiepartij NSC. Hij noemde de oproep "zeer onverstandig", omdat daardoor dieper het mes zou moeten worden gezet in het aantal vluchten op de luchthaven. Daarvoor zou een nieuwe procedure in Brussel gevolgd moeten worden, met juist mogelijke vertraging als gevolg.

"Het kabinet begrijpt dat de Kamer middels deze motie het belang van de leefomgeving en omwonenden in overweging neemt", schrijft Madlener. Maar dat doet het kabinet zelf ook, bezweert de minister. Hij benadrukt ook dat het uiteindelijke doel om de geluidshinder met 20 procent terug te dringen, "onverkort overeind blijft". Dat gebeurt stapsgewijs, maar wel "zo snel mogelijk", aldus Madlener.