Madlener: economen onderschatten schade van krimp Schiphol

DEN HAAG (ANP) - De conclusie dat Schiphol veel meer kan krimpen zonder het vestigingsklimaat in Nederland te schaden, klopt niet volgens minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat, PVV). Onderzoekers schreven in het economenblad ESB dinsdag dat het aantal vluchten omlaag zou kunnen naar 345.000 per jaar, fors minder dan de overheid heeft berekend. Madlener zegt donderdag tegen het ANP dat ESB de schade van krimp onderschat.

Het aantal jaarlijkse vliegbewegingen dat ESB voorstelt, is "zo'n gigantische krimp van Schiphol", zegt Madlener. "Dat zal tot enorme economische schade leiden. Dat is mij helder. Andere onderzoeken wijzen daar ook op. Vraag het aan de luchtvaartmaatschappijen. Wat gebeurt er met KLM? Het zou echt een rampscenario zijn."

Een onderzoek in opdracht van Madleners ministerie voorspelde vorig jaar een "relatief grote negatieve impact op het vestigingsklimaat en de economie" als Schiphol zijn rol verliest als 'hub' voor overstappende passagiers. Een minimumaantal vluchten werd in dat onderzoek niet genoemd.

Madlener wil het maximumaantal vluchten van en naar Schiphol iets inperken om geluidshinder tegen te gaan. "478.000 vluchten, dat is een kleine krimp, maar die kunnen we denk ik goed opvangen. Dat is de balans die we zoeken."