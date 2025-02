Ford zakt op Wall Street na winstwaarschuwing voor 2025

NEW YORK (ANP) - Ford Motor Company behoorde donderdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De autofabrikant waarschuwde dat de winst dit jaar met meer dan 2 miljard dollar kan dalen ten opzichte van vorig jaar. Aanleiding daarvoor zijn de verwachte omzetdaling in de autosector en de hoge kosten voor de lancering van nieuwe modellen. Tegelijkertijd spelen er zorgen over de gevolgen van importtarieven. Het aandeel werd ruim 4 procent lager gezet.

Financieel topvrouw Sherry House van Ford verklaarde tevens dat de Amerikaanse importtarieven voor Canada en Mexico grote impact gaan hebben op de auto-industrie. "Dat gezegd hebbende, geloven we dat de regering-Trump de Amerikaanse auto-industrie wil steunen", zei zij verder. Ford houdt bij de prognose geen rekening met de impact van wijzigingen in het beleid van de regering. Trump kondigde afgelopen weekend heffingen aan voor Mexico en Canada, maar die werden na onderhandelingen op het laatste moment met een maand uitgesteld.

De algehele stemming op Wall Street was wel positief, na de kleine koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 44.920 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 6074 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,1 procent vooruit tot 19.710 punten.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo viel het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering iets hoger uit dan verwacht. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de overheid. Dat rapport speelt een grote rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.