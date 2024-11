Madlener noemt eindbod ProRail reëel en staking onvermijdelijk

DEN HAAG (ANP) - Het eindbod van ProRail voor een nieuwe cao is "reëel", vindt minister Barry Madlener (Infrastructuur). De minister heeft "geen zak geld om naar de onderhandelingstafel te brengen", zei hij in het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer, en concludeert daarom dat stakingen onvermijdelijk zijn.

De FNV eiste een loonsverhoging van 13 procent om de inflatie van de afgelopen periode te compenseren. "Dat klinkt als een enorm percentage, maar de vorige cao is afgesloten vlak voor een enorme inflatiepiek", schrijft de vakbond. SP-Kamerlid Bart van Kent vroeg Madlener om ProRail te bellen en op te dragen met een beter bod te komen.

Madlener antwoordde dat de lonen van rijksambtenaren minder hard zijn gestegen, en dat twee andere vakbonden wel met het bod van ProRail akkoord zijn gegaan. "Het eindbod is helemaal in lijn met de cao van de NS, en dat is echt een prima lijn." Een verdere loonsverhoging zou volgens de minister jaarlijks 50 miljoen euro extra kosten en daarmee "ten koste gaan van de kwaliteit van het spoor".