Islamitische organisaties Amsterdam steunen burgemeester Halsema

AMSTERDAM (ANP) - Verschillende Amsterdamse islamitische organisaties hebben dinsdag hun steun uitgesproken aan burgemeester Femke Halsema, na de gewelddadigheden rond de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in de stad vorige week. Amsterdam is "toneel geworden van haat en zelfs van genocidale uitingen, wat diepe wonden heeft achtergelaten", stellen Stichting Al Houda, Moskee Alert, Dappere Dames, Raad van Marokkaanse Moskeeën (RvM) en Moskee Taqwa.

Ze spreken van een kwetsbaar moment "waarin we onze focus moeten richten op evenwichtige berichtgeving rondom de gebeurtenissen en heling van de Amsterdamse gemeenschap". "Dit is het punt dat we juist achter onze burgemeester moeten staan, die zich in de hele geschiedenis keer op keer verzet tegen het wegzetten van mensen. Als fractievoorzitter in de Tweede Kamer en nu als burgemeester van Amsterdam. Als islamitische organisaties zeggen wij daarom: blijf van onze burgemeester af."

De organisaties stellen vragen te hebben over wat er is gebeurd. "Had dit niet voorkomen kunnen worden? Waarom zijn Amsterdammers de eerste dagen in de media getarget? Waarom overheerst het Israëlische narratief in het publieke debat?", is te lezen in de verklaring.

Volgens de organisaties zijn deze vragen echter ondergeschikt aan "het feit dat Nederland momenteel op het punt staat waarop al onze verbinding onder druk komt te staan en al het harde werk van Amsterdammers teniet wordt gedaan". "Vanuit het Binnenhof is de tactiek van de verschroeide aarde ingezet: men spreekt van integratieproblemen van islamitische jongeren en er wordt al gefantaseerd over het afpakken van paspoorten. We zijn weer terug bij af. Terug naar de post 9/11 retoriek waarbij moslims worden weggezet als probleem in plaats van een drijvende kracht van Nederland."