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Madrid vraagt regering om uitroepen noodtoestand bij bosbranden

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 00:15
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MADRID (ANP) - De regio Madrid heeft de regering verzocht de nationale noodtoestand uit te roepen vanwege de ernstige bosbranden in drie autonome regio's. De president van de regio Isabel Díaz Ayuso heeft dit verzoek ingediend via X. Ze geeft daarbij aan dat er in Madrid "duizenden mensen zijn geëvacueerd" en dat de branden "niet meer te blussen zijn".
Concreet betekent dit dat de nationale regering de controle over de situatie moet overnemen en de leiding over de noodsituatie op zich moet nemen. De regio kan de bluswerkzaamheden van de drie woedende bosbranden - twee in Villa del Prado en een derde in het nabijgelegen San Martín de Valdeiglesias - niet meer op eigen kracht aan.
In een geluidsfragment dat naar onder meer de Spaanse krant El País is gestuurd, stelt de minister van Milieu, Landbouw en Binnenlandse Zaken van Madrid, Carlos Novillo, dat het om een situatie gaat "die de veiligheid bedreigt van meer dan 10.000 inwoners van Madrid die op dit moment zijn geëvacueerd". "Momenteel zijn eenheden van de brandweer van de regio Madrid, de gemeente Madrid en de militaire noodhulpeenheid [UME] druk doende met bluswerkzaamheden om levens en eigendommen te redden."
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