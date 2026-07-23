Witte Huis: Trump blokkeert uitlevering broers Tate niet

WASHINGTON (ANP/AFP) - Donald Trump gaat de uitlevering van influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan aan Groot-Brittannië wegens zedendelicten niet tegenhouden, zo heeft het Witte Huis donderdag laten weten.

"Nee", antwoordde Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt tijdens een persmoment op de vraag of Trump en zijn regering van plan waren in te grijpen in het uitleveringsproces van de broers. Ook minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio nam afstand van de zaak. "Er is voor ons geen enkele rol weggelegd op dit moment, en misschien ook wel nooit wat dit betreft", vertelde hij woensdag aan verslaggevers op de Filippijnen.

Tate en zijn jongere broer werden zaterdag in Miami opgepakt door de Amerikaanse autoriteiten, een stap die hun advocaat "politiek gemotiveerd" noemde. De broers vechten hun uitlevering aan.

De broers, die bekendstaan om hun extreem misogyne standpunten en miljoenen volgers op sociale media hebben, werden al gezocht in het Verenigd Koninkrijk. Daar wachten hen aanklachten voor verkrachting en mensenhandel.