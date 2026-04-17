Nieuwe herroepingsknop: zo draai je een online aankoop simpel terug

Online iets besteld en tóch spijt? Vanaf (naar verwachting) 19 juni 2026 wordt het voor consumenten een stuk eenvoudiger om een online aankoop terug te draaien. Webshops moeten dan een duidelijke herroepingsknop – officieel: herroepingsfunctie – op hun site hebben waarmee je in een paar klikken aangeeft dat je van de koop afziet. Wat betekent dat precies voor jou als consument, waar vind je die knop en waar moet je op letten?

Wat is de herroepingsknop precies?

Bij online aankopen heb je in de EU al langer een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, het zogeheten herroepingsrecht. Tot nu toe moest je vaak een formulier invullen, mailen of bellen met de klantenservice om daar gebruik van te maken. Met de nieuwe regels komt daar een extra, veel makkelijkere digitale optie bij: de herroepingsknop of herroepingsfunctie in de webshop zelf.

Die functie moet volgens de nieuwe regels:

duidelijk herkenbaar en goed zichtbaar zijn (geen verstopt linkje in de footer);

direct toegankelijk zijn, dus zonder omslachtige omwegen;

je in staat stellen jouw herroeping volledig digitaal in te dienen, inclusief bevestiging per mail.

Belangrijk detail: juridisch gaat het niet letterlijk om een fysieke “knop”, maar om een herroepingsfunctie – dat mag ook een duidelijke link of online formulier zijn, zolang die maar voldoet aan de eisen.

Wanneer geldt deze nieuwe verplichting?

De herroepingsfunctie volgt uit een nieuwe Europese richtlijn (EU 2023/2673), die ervoor moet zorgen dat je een online overeenkomst net zo makkelijk kunt ontbinden als afsluiten. In Nederland is het de bedoeling dat webshops en online dienstverleners deze functie uiterlijk op 19 juni 2026 hebben ingevoerd.

Let op: de precieze ingangsdatum is nog niet definitief, omdat de wet eerst nog door Tweede en Eerste Kamer moet worden aangenomen en daarna in het Staatsblad wordt gepubliceerd. Maar ondernemers worden nu al opgeroepen om zich voor te bereiden en de knop op tijd te plaatsen.

De verplichting geldt voor:

alle B2C‑webshops die via een online interface aan consumenten verkopen;

platforms en apps waar je online een overeenkomst sluit, bijvoorbeeld abonnementen of digitale diensten.

Puur B2B‑shops die aantoonbaar alleen aan zakelijke klanten leveren vallen buiten de verplichting.

Hoe werkt de herroepingsknop voor consumenten?

In de praktijk moet de herroepingsknop ongeveer zo werken:

Je logt in op je account of gebruikt een directe bestelpagina. Bij je bestelling staat een duidelijke optie, bijvoorbeeld “Hier koop herroepen” of “Bevestig herroeping”. Je vult je naam en bestelgegevens (zoals ordernummer) in en bevestigt dat je de aankoop wilt herroepen. De webshop stuurt je direct een elektronische ontvangstbevestiging van je herroepingsverzoek. Daarna krijg je een bevestigingsmail over de annulering en start de termijn waarbinnen je het product kunt terugsturen.

De herroepingsknop vervangt het bestaande modelformulier voor herroeping niet, maar komt er als extra, laagdrempelige mogelijkheid bij. In alle gevallen blijft de wettelijke bedenktijd van 14 dagen gelden en zijn de bekende uitzonderingen (bijvoorbeeld maatwerk of snel bederfelijke waar) gewoon van kracht.

Hier moet je als consument op letten

De nieuwe regels zijn bedoeld om consumenten beter te beschermen, maar een paar dingen blijven belangrijk om zelf goed in de gaten te houden:

Zoek bewust naar de herroepingsknop Bij een serieuze webshop hoort de herroepingsfunctie vanaf medio 2026 duidelijk aanwezig te zijn op de site of in je account. Staat de functie erg verstopt of ontbreekt die helemaal, dan is dat een waarschuwing dat de webshop de regels mogelijk niet op orde heeft.

Let op de tekst bij de knop De knop moet ondubbelzinnig zijn geformuleerd, bijvoorbeeld “hier koop herroepen” of “overeenkomst ontbinden”. Vage termen als “wijzigen” of “contact” zijn niet voldoende als herroepingsfunctie.

Bewaar bevestigingen en communicatie Na gebruik van de herroepingsknop hoor je een elektronische bevestiging te krijgen. Bewaar die mail goed, samen met verzendbewijs en track‑en‑trace als je het product terugstuurt.

Check je rechten als de webshop in gebreke blijft Ontbreekt de herroepingsfunctie of werkt die niet goed, dan kan dat gevolgen hebben voor de duur van je bedenktijd; in sommige scenario’s kan die fors worden verlengd. In dat geval is het extra belangrijk om je herroeping toch aantoonbaar (bijvoorbeeld per mail) door te geven en je rechten te kennen.

Waarom dit voor consumenten goed nieuws is

Voor consumenten is de herroepingsknop vooral een manier om drempels weg te nemen: je hoeft niet meer te zoeken naar formulieren, ingewikkelde e‑mailadressen of klantenservice‑routes. De EU wil dat het herroepen van een koop net zo eenvoudig wordt als het plaatsen van die koop – één duidelijke digitale handeling binnen dezelfde omgeving.

Tegelijk blijft het belangrijk om bewust te kopen: kijk naar reviews, leenvoorwaarden, leverings- en retourvoorwaarden en denk na voordat je bestelt. De herroepingsknop is geen uitnodiging om impulsief te kopen, maar een extra veiligheid als een product tegenvalt of anders blijkt dan verwacht.