Maker van app die ICE-agenten lokaliseert klaagt regering VS aan

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 3:17
WASHINGTON (ANP/RTR) - De maker van een app die gebruikers laat zien waar zich agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE bevinden, klaagt de regering van Donald Trump aan. De app werd in oktober op verzoek van de autoriteiten uit de appstore van Apple verwijderd.
Ontwikkelaar Joshua Aaron stelt dat daarmee zijn grondrecht om informatie te verspreiden is geschonden. Hij heeft een aanklacht ingediend tegen onder meer minister van Justitie Pam Bondi, minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem en ICE-directeur Todd Lyons. Volgens Aaron schendt de regering-Trump met een ingreep als deze niet alleen zijn grondrechten, maar die van alle burgers.
Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid stelt dat de app de agenten van ICE in gevaar bracht.
De app, ICEBlock, had in oktober ongeveer een miljoen gebruikers en was alleen beschikbaar in de appstore van Apple, vanwege afwijkende privacyregels voor Android. De app werkt nog altijd voor mensen die ICEBlock vóór oktober hadden gedownload.
