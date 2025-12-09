ECONOMIE
Von der Leyen en Rutte spreken opnieuw steun voor Oekraïne uit

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 3:19
BRUSSEL (ANP/RTR) - In een overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky hebben NAVO-baas Mark Rutte en EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen opnieuw hun steun uitgesproken voor Oekraïne. "Terwijl de vredesbesprekingen voortduren, blijft de EU Oekraïne onverminderd steunen", schreef Von der Leyen maandagavond op X.
Het overleg, dat plaatsvond in de ambtswoning van Rutte, werd ook bijgewoond door António Costa, de voorzitter van de raad van EU-regeringsleiders. Rutte sprak van een "goed gesprek" en zei opnieuw te streven naar "een rechtvaardige en duurzame vrede voor Oekraïne".
Eerder op de dag zei Zelensky dat hij verwacht dinsdag een aangepast vredesplan aan de Verenigde Staten voor te kunnen leggen. De Amerikaanse voorstellen waren vorige week door Rusland aangepast en uitgebreid tot 27 punten. Zelensky spreekt nu van 20 punten.
