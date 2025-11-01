ECONOMIE
Malediven eerste land ter wereld met generationeel rookverbod

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 18:22
bijgewerkt om zaterdag, 01 november 2025 om 18:36
anp011125119 1
De Malediven kennen sinds zaterdag een rookverbod voor de jongste generatie in het land. Voor iedereen die is geboren in 2007 of later is het verboden tabaksproducten te kopen of te gebruiken. Het verbod blijft hun hele leven gelden. Daarmee zijn de Malediven het eerste land ter wereld dat zo'n generationeel rookverbod kent.
"Het verbod geldt voor alle vormen van tabak en winkeliers moeten de leeftijd controleren voor de verkoop", aldus het ministerie van Volksgezondheid. Wie toch tabak verkoopt aan jongeren riskeert een hoge boete.
De maatregel, die eerder dit jaar werd aangekondigd, geldt ook voor buitenlandse toeristen. De eilandengroep, die uit meer dan duizend koraaleilanden bestaat, staat bekend om zijn luxetoerisme.
Een soortgelijk generatieverbod dat in het Verenigd Koninkrijk is voorgesteld, is nog in behandeling. In Nieuw-Zeeland werd een gepland tabaksverbod in 2023 ingetrokken, nog voordat het van kracht was geworden.
