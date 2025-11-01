Herstelwerkzaamheden overweg bij Meteren begonnen

METEREN (ANP) - Spoorbeheerder ProRail en aannemer Strukton zijn zaterdag begonnen met het herstel van de beveiligde overweg bij het Gelderse Meteren waar afgelopen week een treinongeluk plaatsvond. Dat meldt ProRail zaterdag. Op de overweg worden de spoorbomen, overwegverlichting en de spoorstaven vervangen.

Donderdag botste op de overweg een trein op een vrachtwagen. Vijf mensen raakten lichtgewond. ProRail meldt dat "na twee dagen van opruimen, de schade inventariseren en voorbereidingen treffen" inmiddels is begonnen met het herstel van de overweg.

De spoorbeheerder liet vrijdag al weten dat de verwachting is dat de eerste treinen pas vrijdagochtend 7 november weer over het traject tussen Geldermalsen en Den Bosch kunnen rijden. Eerder dacht ProRail nog dat treinen mogelijk dit weekend weer zouden kunnen rijden, maar het herstel duurt langer omdat specialistische werkzaamheden nodig blijken.

"Gigantische operatie"

De spoorbeheerder stelt dat het herstel een "gigantische operatie" is. "Hiervoor heeft Strukton technisch personeel en specifieke machines nodig die dit werk kunnen uitvoeren. Na veel puzzelwerk is het gelukt om zowel het personeel als de machines in de loop van de komende week in te kunnen zetten."

Het vervangen van de spoorstaven moet volgens ProRail heel precies gebeuren. "Eerst wordt de gleuf waarin de spoorstaaf komt te liggen helemaal schoongemaakt. Vervolgens is het belangrijk dat de spoorstaaf kaarsrecht ligt. En tot slot gieten we de spoorstaaf met rubber in. Als dat allemaal is gedaan, moet het rubber acht uur lang uitharden", aldus ProRail.