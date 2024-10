Man (20) uit Hilversum aangehouden voor versturen drugs per post

HILVERSUM (ANP) - Een 20-jarige man uit Hilversum is dinsdag aangehouden omdat hij per post drugs zou hebben verstuurd naar het buitenland. Het Openbaar Ministerie meldt dat er ruim twintig brieven en pakketten met drugs werden onderschept. Het OM denkt dat de verdachte deze allemaal verstuurde.

Het ging daarbij onder meer om 3MMC, crystal meth, cocaïne en xtc-pillen. De zendingen waren onder meer bedoeld voor Zuid-Korea, Maleisië en Nieuw-Zeeland. Een van de pakketten was een boeddhabeeld met MDMA.

Een speciaal team dat drugssmokkel per post moet bestrijden kwam de man op het spoor nadat in een postsorteercentrum in Den Haag een pakket werd gevonden met 200 gram harddrugs verstopt in een gezelschapsspel.