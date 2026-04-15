Man (32) aangehouden om dubbele mishandeling buschauffeur

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft woensdag een 32-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor het mishandelen van een buschauffeur. Dat meldt de politie. De man zou op 7 maart en 10 april dezelfde buschauffeur tijdens zijn dienst hebben mishandeld.

Op 7 maart pakt de verdachte in de middag de bus in de Rotterdamse wijk Overschie. Zijn pas om in te checken werkte niet, waarop de RET-buschauffeur daar iets van zei en de man verzocht uit te stappen. De man werd agressief en begon te schelden. De busbestuurder kreeg een klap en niet veel later stapte de man uit.

Ruim een maand later, op 10 april, herkende de buschauffeur tijdens een middagdienst de man van de eerdere mishandeling. Dit keer was de bus al in beweging. De chauffeur probeerde door te geven aan de centrale dat de verdachte bij hem in de bus stond. Hierop sloeg de verdachte de buschauffeur meerdere keren. Na het incident stapte de verdachte uit en sloeg hij op de vlucht.