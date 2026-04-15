Verenigde Staten nog in contact met Iran

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten zijn, ook na de geklapte onderhandelingen van afgelopen weekend in Islamabad, nog in gesprek met Iran. Dat zegt een hooggeplaatste Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters. Volgens de bron hebben de VS nog niet formeel ingestemd met een verlenging van het staakt-het-vuren met Iran, dat afgelopen week werd overeengekomen onder bemiddeling van Pakistan.

Eerder op woensdag meldde Turkije te ijveren voor een verlenging. Dat land staat op goede voet met zowel de strijdende partijen Iran en de VS, als met Pakistan. Iran zei woensdag nog dezelfde dag een Pakistaanse delegatie te verwachten. Daarmee moet worden gesproken over de voortgang van de onderhandelingen.

Volgens Iraanse media heeft Iran opnieuw verzocht de bevroren Iraanse tegoeden vrij te geven. Er zou geen overeenstemming zijn bereikt over dat verzoek. Afgelopen weekend klonken geruchten dat de VS zouden hebben ingestemd met de vrijgave van een onbekend deel van die tegoeden. Dat werd later door een Amerikaanse bron tegengesproken.