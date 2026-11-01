Man (43) uit Amsterdam aangehouden voor autobranden Almelo

ALMELO (ANP) - De politie heeft een 43-jarige man uit Amsterdam aangehouden die mogelijk betrokken was bij een of meerdere autobranden in Almelo zaterdagavond. De politie kwam hem op het spoor "door een duidelijk signalement".

Zaterdagavond laat werden in korte tijd vier auto's in brand gestoken. Via Burgernet riep de politie mensen in de omgeving van Almelo op alert te zijn op de autobranden. Mensen die meer informatie hadden, werden verzocht dit te delen met de politie.

De autobranden vonden plaats op de M.Th. Steynstraat, Bornerbroeksestraat, Platanenstraat en de J.B. van Loghemstraat. Of ze iets met elkaar te maken hebben, is nog onduidelijk.

Een half uur na het bericht op Burgernet bedankte de politie "voor het uitkijken en delen van de informatie".