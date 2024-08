Man (69) uit Brabantse Gilze in Eindhoven gegijzeld en beroofd

EINDHOVEN (ANP) - Een 69-jarige man uit het Brabantse Gilze is zaterdagavond in Eindhoven slachtoffer geworden van een beroving met geweld. Ook werd hij enkele uren gegijzeld, meldt de politie zondag.

De man dacht dat hij via een datingsite een afspraak had gemaakt met iemand bij een woning aan de Celebeslaan in het noordoosten van Eindhoven. Eenmaal daar aangekomen werd hij echter overvallen door meerdere mannen. Dat gebeurde rond 17.00 uur. Hij werd zijn eigen auto in gedwongen en vervolgens reden de overvallers met hem uren door Eindhoven.

Bij de overval hebben de daders iets buit gemaakt, maar de politie meldt niet wat precies. Na de urenlange autorit werd de man in zijn auto achtergelaten en gingen de daders ervandoor. De recherche onderzoekt de zaak en zoekt getuigen en camerabeelden van de beroving en de gijzeling.