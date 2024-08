Nederlander bij Bordeaux verdronken in poging dochter te redden

Een 50-jarige Nederlander is zaterdagavond aan het strand van Grand Crohot, bijna 50 kilometer ten westen van Bordeaux, verdronken toen hij de zee in ging om zijn dochter te redden. Franse media berichten dat de dochter in moeilijkheden kwam door een diepe zwinkuil, een diepte tussen zandbanken voor de kust waar sterke stromingen gevaar vormen en zwemmers naar zee kunnen sleuren.

De dochter wist uiteindelijk zelf het strand weer te bereiken en de vader werd door andere zwemmers naar het strand gebracht. Pogingen van toegesnelde hulpverleners om hem te reanimeren zijn daar mislukt. Het strand had volgens de meldingen tot 19.00 uur toezicht van badmeesters, maar het ongeluk was drie kwartier later.