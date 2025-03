Man aangehouden voor overschrijding seksuele grenzen op school

BRIELLE (ANP) - Een 33-jarige docent uit Hellevoetsluis is aangehouden omdat hij op een middelbare school in Brielle twee leerlingen seksueel zou hebben lastiggevallen. Volgens de politie wordt hij verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag richting de leerlingen. De man is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft nog veertien dagen vastzitten.

Rector Michael Scheffers van het Maerlant College in het stadje op Voorne-Putten zegt dat de leraar inmiddels is ontslagen. "We kregen de eerste signalen in februari en hebben ook zelf onderzoek gedaan. Op basis daarvan is hij met onmiddellijke ingang ontslagen."

De school heeft ouders, leerlingen en collega's geïnformeerd. "We willen een veilige leer- en werkomgeving zijn", stelt de rector. Het Maerlant College is een brede scholengemeenschap met circa 1350 leerlingen.