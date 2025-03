RTL verwacht binnenkort goedkeuring voor deal met DPG

LUXEMBURG (ANP) - Mediaconcern RTL verwacht zijn Nederlandse activiteiten binnen iets meer dan drie maanden te kunnen verkopen aan DPG Media, uitgever van veel Nederlandse kranten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zei in mei vorig jaar diepgaander onderzoek te doen naar de deal, omdat die grote gevolgen kan hebben voor de Nederlandse mediasector. Bij zijn kwartaalcijfers meldt RTL nu dat de verkoop van RTL Nederland waarschijnlijk in het tweede kwartaal is afgerond.

Het Belgische DPG Media is de uitgever van kranten als het AD, de Volkskrant en Trouw, maar heeft ook nieuwssite NU.nl en radiozender Qmusic in handen. RTL Nederland is onder meer verantwoordelijk voor de zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTL Z en streamingplatform Videoland. De ACM maakte zich zorgen over de gevolgen die de samenvoeging van de twee bedrijven zou kunnen hebben voor de kwaliteit van het nieuwsaanbod in Nederland.