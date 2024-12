Meghan Trainor kan niet meer glimlachen door te veel botox

Meghan Trainor (30) kan niet meer glimlachen door overmatig botoxgebruik. Dat vertelde de Amerikaanse zangeres in een aflevering van de podcast Workin' On It, die ze samen met haar broer Ryan Trainor en echtgenoot Daryl Sabara maakt.

Trainor zei dat ze ooit begon met botox in haar voorhoofd en dat iemand haar daarna een zogenoemde lip-flip aanraadde. Hierbij wordt een spierontspanner boven de lip gespoten om deze optisch voller te laten lijken. "Dat was niet waar", aldus de zangeres.

"En ik kan ook niet meer glimlachen. Kijk, dit is de breedst mogelijke smile die ik kan", zei ze terwijl ze die demonstreerde. "Waar ik ook kom, ik kan niet meer glimlachen. Mijn gezicht doet pijn, zelfs als ik het maar probeer." Ze toonde een foto waarop ze een hondje vasthoudt. "Ik zie er niet blij uit. Ik zie eruit alsof ik een scheet heb geroken."

De zangeres maakte onlangs ook bekend een borstverkleining te ondergaan, omdat ze na de borstvoeding van haar kinderen ontevreden is over het uiterlijk van haar borsten.