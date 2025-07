Man die stoeptegel op hoofd kreeg in Rotterdam 'goed hersteld'

ROTTERDAM (ANP) - De 37-jarige man die in november vorig jaar in Rotterdam een stoeptegel naar zijn hoofd gegooid kreeg, is "goed hersteld". Dat zegt het slachtoffer, Benjamin, maandag tegen RTV Rijnmond en De Telegraaf. Hij brak bij de aanval botten in zijn gezicht en heeft sindsdien beperkt zicht, maar na een gezichtsreconstructie gaat het "wel goed, wel lekker" met hem, laat hij aan RTV Rijnmond weten. "Ik kan lopen, praten en lachen", zegt hij tegen De Telegraaf.

Benjamin lag twee weken in coma na de aanval bij het Maritiem Museum in Rotterdam. Een 32-jarige verdachte uit Kameroen werd later opgepakt in Frankrijk. Vorige week werd duidelijk dat hij in Frankrijk wordt berecht, onder meer voor moord op een dakloze in Lyon.

Benjamin vreest dat nooit duidelijk zal worden waarom de verdachte een stoeptegel op zijn hoofd gooide. Hij zegt "boosheid, verdriet en angst" te voelen, maar ook "dankbaarheid" voor alle hulp. Een crowdfundingsactie opgericht door zijn zus leverde 35.000 euro op.