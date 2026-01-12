ECONOMIE
Oekraïne: Rusland valt opnieuw schepen op Zwarte Zee aan

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 18:46
anp120126188 1
KYIV (ANP/AFP) - Rusland heeft volgens Oekraïne opnieuw twee civiele schepen op de Zwarte Zee aangevallen. Beide vaartuigen vervoerden voedselproducten, aldus de Oekraïense minister Oleksi Koeleba (Regionale Ontwikkeling).
Die meldt op Telegram dat de aanvallen een brand veroorzaakten aan boord van een van de schepen. Ook zou er een bemanningslid gewond zijn geraakt. "Dit is verder bewijs dat Rusland doelbewust civiele schepen, internationale handel en maritieme veiligheid aanvalt", aldus Koeleba.
Oekraïne beschuldigt Rusland herhaaldelijk van aanvallen op vrachtschepen die via de Zwarte Zee voedselproducten van en naar Oekraïne vervoeren. Het land verklaarde vrijdag dat Rusland twee vrachtschepen had geraakt en dat daarbij een Syrisch bemanningslid was omgekomen. Vorige maand gaf Oekraïne Rusland de schuld van aanvallen op twee Turkse vrachtschepen.
