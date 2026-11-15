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Man gewond bij schietpartij in uitgaansgebied Alkmaar

Samenleving
door anp
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ALKMAAR (ANP) - Op de Platte Stenenburg in het centrum van Alkmaar is zaterdagavond een man neergeschoten. De politie zoekt naar twee verdachten die er na de schietpartij vandoor zijn gegaan.
Het incident gebeurde in het kroegengebied van Alkmaar. Er was op dat moment veel uitgaanspubliek op de been.
Wat er precies is voorgevallen, kan de politie nog niet zeggen. Er worden veel getuigen gehoord. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Over zijn toestand is nog niet meer bekend. Het gebied is afgezet.
De politie heeft een signalement verspreid van de twee verdachten. Het zijn een man van ongeveer 20 jaar met lichte huidskleur met een zwarte jas en zwarte broek, en een man met donkere huidskleur, gekleed in een witte hoodie of trainingspak met dons. Wie de mannen ziet, wordt gevraagd contact op te nemen met 112.
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