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Drie tankers in brand na raken van mijnen in Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
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TEHERAN (ANP/RTR) - In de Straat van Hormuz zijn zaterdag drie olietankers in brand gevlogen nadat ze zeemijnen hebben geraakt. Dat melden Iraanse staatsmedia.
Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde probeerden de schepen een verboden route door de zeestraat te nemen. Een schip zou zaterdagochtend op een mijn gevaren zijn en twee andere later op de dag.
Iran heeft de scheepvaart beperkingen opgelegd om door de Straat van Hormuz te varen en heeft schepen aangevallen die de regels zouden hebben overtreden. Zodoende probeert het land controle over de zeestraat uit te oefenen en de druk op de Verenigde Staten op te voeren.
Iran en de VS strijden om controle in de Straat van Hormuz. Iran wil dat alle schepen langs zijn eigen kust varen. De VS willen dat ze een zuidelijkere route nemen, langs de kust van Oman.
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