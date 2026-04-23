Man gooit vloeistof naar ex-kroonprins Iran in Berlijn

Samenleving
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 14:04
BERLIJN (ANP/DPA) - De voormalige kroonprins van Iran, Reza Pahlavi, is tijdens zijn bezoek aan Berlijn met een soort vloeistof bekogeld na een bijeenkomst met politici. Op zijn pak kreeg hij een rode vlek. Hij bleef ongedeerd. Zijn belager is aangehouden.
De ex-kroonprins wordt tijdens zijn bezoek niet officieel door regeringsfunctionarissen ontvangen. Hij heeft wel gesproken met parlementariërs.
Honderden voor- en tegenstanders van Pahlavi hebben zich in de Duitse hoofdstad verzameld om te betogen.
