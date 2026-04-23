Rechtse initiatiefwet: schrap voorrang statushouders op huurhuis

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten moeten niet langer de mogelijkheid krijgen om statushouders voorrang te geven op een sociale huurwoning, vinden Mona Keijzer, Groep Markuszower en JA21. De drie rechtse fracties hebben een initiatiefwet met deze strekking ingediend. Toen Keijzer eerder minister van Volkshuisvesting was, stelde ze een vergelijkbare wet voor. Maar tot haar teleurstelling heeft de huidige minister Elanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting) dit voorstel ingetrokken.

Dat deed de D66-bewindsvrouw naar eigen zeggen omdat ze werkte aan een alternatieve wet, die pas in werking treedt als statushouders genoeg mogelijkheden hebben om aan een huis te komen. Kort daarna kondigde Keijzer aan om met een initiatiefwet te komen. Nu blijkt dat ze hierin samen optrekt met Groep Markuszower en JA21.

Voordat de Tweede Kamer in debat gaat over het voorstel, geeft de Raad van State hierover een advies. Die vond dat het eerdere voorstel dat Keijzer indiende als minister ongrondwettelijk was.