Man in rolstoel die overleed slachtoffer aanzuiging trein

AMSTERDAM (ANP) - De man die donderdagmiddag in zijn rolstoel bij een ongeluk op een treinstation overleed, werd door een aanzuigende werking van een passerende trein richting het spoor getrokken. De politie bevestigt berichtgeving hierover door Het Parool.

Door de aanzuigende werking belandde hij op station Bijlmer Arena tussen het perron en het spoor, wat hij niet overleefde. De man had zich te dicht bij het spoor begeven, voorbij een aangegeven veiligheidslijn.

Het slachtoffer is een 68-jarige man uit Den Haag. De politie kreeg rond 15.00 uur een melding binnen over het incident.

Het ongeluk is mogelijk door veel mensen ter plaatse gezien. Mensen die daar behoefte aan hebben, kunnen zich melden bij Slachtofferhulp.