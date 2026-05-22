ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Westering sluit tot Spelen aan bij zwemselectie in Eindhoven

Sport
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 11:24
anp220526106 1
NIEUWEGEIN (ANP) - Kai van Westering sluit in ieder geval tot de Olympische Spelen in Los Angeles van 2028 aan bij de Nederlandse zwemselectie in Eindhoven. De 22-jarige Nederlands-Amerikaanse zwemmer trainde de laatste jaren in de Verenigde Staten, waar hij studeerde aan de Universiteit van Indiana. Peter Bishop wordt zijn coach.
"Ik kijk ernaar uit om weer in Nederland te trainen en dichter bij vrienden en de Nederlandse zwemwereld te zijn", zei Van Westering via zwembond KNZB. "De afgelopen jaren waren waardevol, maar dit voelt als het juiste moment om in Nederland naar de Olympische Spelen toe te werken. Mede door de goede faciliteiten en begeleiding in Eindhoven verwacht ik hier de beste ontwikkeling door te kunnen maken."
Van Westering is een rugslagspecialist. Hij won onder meer met Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Stan Pijnenburg zilver op de 4x100 wisselslag bij de WK in 2024.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2267754211

Superbacterie in de darmen: resistente Shigella grijpt om zich heen in Europa, Nederland in de frontlinie

108774818_m

2 tekenen dat je heel veerkrachtig bent

236920018_m

Artsen komen met de belangrijkste tips om je darmen gezond te houden

gmc-yukon-2831792_1920

Wat zegt het over jou als je in een patserige auto rijdt?

ANP-518186322

Mannen betalen grof geld voor ‘bloemkooloren’: “Ze willen er intimiderend uitzien”

244884141_m

Last van de menopauze? Zoek een jongere partner en gebruik seksspeeltjes (het helpt echt)

Loading