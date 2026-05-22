Van Westering sluit tot Spelen aan bij zwemselectie in Eindhoven

NIEUWEGEIN (ANP) - Kai van Westering sluit in ieder geval tot de Olympische Spelen in Los Angeles van 2028 aan bij de Nederlandse zwemselectie in Eindhoven. De 22-jarige Nederlands-Amerikaanse zwemmer trainde de laatste jaren in de Verenigde Staten, waar hij studeerde aan de Universiteit van Indiana. Peter Bishop wordt zijn coach.

"Ik kijk ernaar uit om weer in Nederland te trainen en dichter bij vrienden en de Nederlandse zwemwereld te zijn", zei Van Westering via zwembond KNZB. "De afgelopen jaren waren waardevol, maar dit voelt als het juiste moment om in Nederland naar de Olympische Spelen toe te werken. Mede door de goede faciliteiten en begeleiding in Eindhoven verwacht ik hier de beste ontwikkeling door te kunnen maken."

Van Westering is een rugslagspecialist. Hij won onder meer met Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Stan Pijnenburg zilver op de 4x100 wisselslag bij de WK in 2024.