Man langer vast voor betrokkenheid bij dood tweelingbroer S10

HAARLEM (ANP) - De 30-jarige Richie F. uit Hoorn blijft vastzitten voor betrokkenheid bij de dood van de tweelingbroer van zangeres S10. Het verzoek van zijn advocaat om zijn voorarrest te beëindigen of te schorsen is door de rechtbank in Haarlem afgewezen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt F. van doodslag en vrijheidsberoving. Het OM stelt dat het 24-jarige slachtoffer op 16 april in een flat in Amsterdam Osdorp werd vastgehouden en geen andere uitweg zag dan van vier hoog van het balkon te springen. Hij overleed op 19 juni aan zijn verwondingen.

F. is een van de drie verdachten die nog vastzitten. Hij zei maandag in de rechtbank onschuldig te zijn. Zijn advocaat betoogde dat F. niet in de woning was tijdens de fatale val van het slachtoffer Emiel den Hollander (24).

Op 5 januari staat F. opnieuw voor de rechtbank tijdens de tweede inleidende zitting. De andere verdachten die nog vastzitten zijn een 24-jarige man uit Hoorn en een 35-jarige man uit Rotterdam. Een minderjarige verdachte is onder voorwaarden vrijgelaten.